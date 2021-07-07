Горняк22: Спикер АКЗС заявил о задумках, о которых еще не знает вице-премьер правительства

Виталий Снесарь. АКЗС Фото: Виталий Барабаш

Председатель парламента Алтайского края считает, что региональному заксобранию можно добавить дополнительных полномочий

Полномочия Алтайского заксобрания (АКЗС) могут быть увеличены, сообщил в интервью спикер парламента Александр Романенко. Однако вице-премьеру регионального правительства Виталию Снесарю о них пока ничего не известно, сообщил он на пресс-конференции 6 июля. Впрочем, новшества, если они и есть, скорее всего, будут реализованы уже в новом созыве депутатского корпуса – после выборов сентября 2021 года.

В интервью «Толку», «Политсиб.ру» и ГТРК «Алтай» Александр Романенко напомнил, что уходящий созыв заксобрания получил новые полномочия: право утверждать двух вице-премьеров регионального правительства, давать согласие на изменение плана приватизации, участвовать в разработке госпрограмм и другие. Новшества стали возможны после избрания губернатором Виктора Томенко.

«Это правильно, когда не только правительство и разрабатывает, и утверждает, и само же исполняет программы на территории края. Сегодня эти полномочия переданы и заксобранию. То есть мы не только контролируем реализацию программ, но и берем на себя ответственность за их исполнение – коли уж мы посмотрели их и согласились», – привел пример Романенко.

Он также добавил, что на этом не остановятся – «парламент должен взять на себя ряд других полномочий». Однако спикер не стал их называть.

Зампредседателя правительства Виталий Снесарь сообщил, что «о тех задумках, на которые Александр Алексеевич [Романенко] намекнул в интервью», ему ничего не известно. «Думаю, для нас будет новое предложение», – сообщил он. Снесарь также добавил, что, скорее всего, предложения будут уже обсуждаться с новым составом депутатов, который сформируется после выборов в сентябре 2021 года.

«Полномочия – это хорошо, кто бы еще обязанности на себя немного взял. Это было бы гармонично», – улыбнулся он.

Напомним, выборы в АКЗС пройдут 19 сентября – жители изберут 68 депутатов: половину – по одномандатным округам, половину – по партийным спискам.

ТОЛК