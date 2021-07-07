Горняк22: Из Барнаула в Турцию разрешили осуществлять прямые авиарейсы

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Ранее было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции – Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан, Бодрум. Теперь россияне смогут летать еще и в Измир

С 12 июля из Барнаула запустят прямые рейсы в Турцию. Соответствующее решение принял федеральный оперштаб, сообщает ТАСС. Также в этот же период для туристов будет открыт турецкий Измир.

Кроме Барнаула, рейсы открывают и в другие города. В их числе Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск. Таким образом, полеты в Турцию будут осуществляться из 45 российских городов.

Авиасообщение с Турцией возобновили в полном объеме с 22 июня, в середине апреля полеты прекратили из-за вспышки заболеваемости в стране.

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