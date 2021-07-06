Горняк22: Московского фельдшера заподозрили в попытке ограбить ветерана ВОВ

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Сейчас правоохранители проверяют действия сотрудника скорой помощи, который, возможно, собирался похитить имущество пожилого мужчины

В Москве фельдшера скорой помощи подозревают в попытке ограбления 90-летнего ветерана ВОВ во время вызова. Камера наблюдения засняла, как медик изучает содержимое прикроватного столика и карманов пенсионера, сообщает «РЕН ТВ».

По словам внука ветерана, пенсионер был один дома и сам вызвал себе скорую помощь. Семья, которая в это время была на даче, наблюдала за происходящим с помощью камер наблюдения.

«Когда приехала скорая, включили камеру и все увидели. Моя мама сразу позвонила домой, попросила врача объясниться. Он ответил, что искал паспорт. Она сказала: «Постойте, какой паспорт вы ищете? Полис ОМС и билет ветерана ВОВ он вам предоставил. Ведите себя, пожалуйста, корректно. В кошельке вы паспорт ищете у него?!» – рассказал он.

Он отметил, что сам дедушка ничего не заподозрил. Кроме того, он подчеркнул, что из квартиры ничего не пропало.

«Я не могу давать правовую оценку этому сотруднику, но я вижу нехорошие действия. Ничего придумывать не буду. Может быть, вовремя позвонили», – заключил он.

В столичном департаменте здравоохранения рассказали, что медик работает в коммерческой медицинской организации. В ведомстве также добавили, что обращений от родственников по данному инциденту станция скорой помощи Москвы не получала. Следователи проводят доследственную проверку.

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