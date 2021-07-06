Горняк22: Режиссёр Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса

Владимир Меньшов Фото: mosfilm.ru

В конце июня стало известно, что артист заразился коронавирусом и не смог присутствовать на съезде партии «Справедливая Россия – За правду»

Советский и российский режиссер и актер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса – двусторонней пневмонии и дыхательной недостаточности. Его жена Вера Алентова сейчас находится в больнице, сообщает «Мосфильм».

Известно, что родные режиссера 22 июня вызвали ему скорую. Из-за низкой сатурации в 89% решено было госпитализировать Меньшова. Утром 5 июля он умер в больнице.

Меньшову был 81 год. Дата и время церемонии прощания с режиссером станут известны позже.

Владимир Меньшов – советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он снял такие культовые фильмы, как «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и т.д. За ленту «Москва слезам не верит» в 1981 году он получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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