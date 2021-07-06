Горняк22: Почти 23 тыс. барнаульцев получили горячую воду раньше срока

Душ. Горячая вода Фото: pixabay.com

В этом году в Барнауле этапы опрессовки сетей, как правило, завершались раньше указанных сроков, и жители Барнаула досрочно получали горячую воду

В Индустриальном районе Барнаула 22,7 тыс. жителей получили горячую воду на два дня раньше срока, сообщает пресс-служба СГК.

Сначала энергетики смогли досрочно завершить опрессовку одного из участков в контуре магистрали М32, куда входит 26 многоквартирных домов, две школы и поликлиника. Всего – более 6,7 тыс. жителей, проживающих на улицах Малахова, 50 лет СССР и Павловском тракте.

Однако позже в городе досрочно дали воду еще в 63 объектах, где проживает 16 тыс. человек. Речь идет о домах по улицам Шумакова, Лазурной, Власихинской, проездах Северном и Южном Власихинском.

По графику, горячая вода у них должна появиться не раньше 7 июля. Точные адреса можно уточнить по онлайн-карте.

Ранее сообщалось, что с 28 июня по 7 июля горячую воду в Барнауле отключат потребителям Индустриального и Железнодорожного районов.

ТОЛК