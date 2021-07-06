Горняк22: Редкое явление – полуденный туман – сняли на Телецком озере

Телецкое озеро Фото: instagram.com/shadrinpro

В результате определенных погодных условий белая пелена образовалась средь бела дня над гладью воды, закручиваясь потоками воздуха в замысловатые формы

Местные жители и туристы стали свидетелями редкого природного явления на Телецком озере в Республике Алтай. Снимок опубликовал travel-фотограф Василий Шадрин в своем Instagram.

«Очень редкое явление на Телецком – полуденный туман», – подписали снимок администраторы.

На фото видно, как потоки воздуха приподнимают белую пелену над водной гладью, закручивая в форме линзы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Василий Шадрин (@shadrinpro)

«Красота какая»,

«Фантастика»,

«Фантастический кадр, респект фотографу», – оценили снимок комментаторы.

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