Горняк22: Барнаульцы ринулись спасаться от изнуряющей жары на пляжи
Пляж Фото: pixabay.com
4 июля днем воздух в краевой столице прогреется до +32 градусов, при этом местами на территории Алтайского края термометры покажут до +35
С приходом чрезвычайно жаркой погоды жители Барнаула оккупировали водоемы и бассейны – видео забитой под завязку территории отдыха на острове Помазкин появилось в соцсетях.
На кадрах видно, что песок на пляже, который открылся лишь недавно, усыпан телами отдыхающих, многие предпочли спрятаться от изнуряющей жары в воде.
Ранее «Толк» сообщал о том, что 4 июля в Алтайский край придет пекло до +36 градусов.