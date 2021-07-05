Горняк22: 196 новых случаев COVID-19 отмечено в Алтайском крае, умерли восемь человек
Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш
С лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией в госпиталях находится 2496 человек. Еще 494 пациентов лежат с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией
В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 21 пациент, умерли восемь пациентов, все от COVID-19. Об этом 4 июля сообщает региональный оперштаб.
Новые случаи инфекции
Новые случаи заболевания зарегистрировали в:
Барнауле – 82,
Бийске – 27,
Камне-на-Оби – 15,
Новоалтайске, Славгороде – по 13 заболевших,
Яровом – 9, Заринскн, Шелаболихинском районе – по 8,
Ключевском районе – 6
Также в Локтевском, Павловском, Табунском, Усть-Калманском районах – по 2 заболевших, Бийском, Благовещенском, Змеиногорском, Каменском, Косихинском, Крутихинском, Усть-Пристанском районах – по 1 заболевшему.
Коронавирус за сутки в Алтайском крае
в госпиталях на лечении 2990 человек
количество тяжелобольных – 416
подключено к аппаратам ИВЛ – 164
резервных коек – 578
Коронавирус в Алтайском крае
общее число заболевших коронавирусной инфекцией – 55182
выздоровели всего 47 308
умерло 3 478
Ранее стало известно, что суд оштрафовал шесть туристов, вернувшихся на Алтай без теста на COVID-19.