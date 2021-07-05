Горняк22: Стало известно, когда жара сменится прохладой в Алтайском крае

Цветы Фото: Анна Меньшикова

В начале рабочей недели сотрудникам офисов без кондиционера еще придется туго — в понедельник и вторник в Барнауле сохранится изнуряющая жара

Установившаяся в Алтайском крае жаркая погода продержится до середины следующей недели. Прогноз передает Гидрометцентр.

Согласно его данным, еще в понедельник и вторник (5 и 6 июля) в регионе столбики термометров будут показывать выше +35 градусов, но со среды начнется понижение температуры.

Так, в Барнауле уже среду прогнозируют +27 градусов с кратковременными дождями и грозами.

При этом по югу региона существенного изменения температуры воздуха не ожидается. Максимум здесь прогнозируют во вторник – до +38.

Следующую волну жары синоптики обещают с воскресенья, 11 июля.

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