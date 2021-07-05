Горняк22: Алтайского политика Рыжкова выдвинули на довыборы в Мосгордуму

Владимир Рыжков Фото: youtube.com

Ранее 54-летний политик рассказывал, что в последние несколько лет «погрузился в московскую тематику» и выражал заинтересованность в работе в МГД

Бывшего вице-спикера Госдумы Владимира Рыжкова выдвинули на довыборы в Мосгордуму по 37-му округу от московского отделения партии «Яблоко». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сайта ЦИК.

По последним данным на довыборы выдвинуты 10 кандидатур.

Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Вакантное место на округе образовалось после лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.

Ранее Рыжков заявлял о том, что ему было бы интересно поработать в городской думе столицы.

54-летний Рыжков – уроженец алтайского города Рубцовск. Окончил АлтГУ, кандидат исторических наук. В 90-х занимал пост замглавы администрации региона. Депутат Госдумы четырех созывов. Сопредседатель Республиканской партии (позже – РПР-«Парнас»). Профессор Высшей школы экономики, инициатор форума «Сибирский Давос». В 2019 году Рыжков вошел в состав Общественной палаты Москвы.

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