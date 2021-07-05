Горняк22: «Тело не будет разлагаться»: семь главных «страшилок» о вакцинации от ковида

Вакцинация. Прививка. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Врачи сетуют, что сегодня кто угодно может придумать любую «утку» про вакцинацию, которую тяжело проверить, и запустить ее в массы

На Алтае ударно растут темпы вакцинации населения, но вместе с тем многие люди не могут решиться на прививку от ковида из-за различных страхов. Одни считают, что иммунизация – это «какой-то эксперимент», другие боятся, что вакцина опасна, потому что ее «быстро создали», третьи считают, что препарат плохо влияет на здоровье. «Толк» попросил врачей прокомментировать главные страшилки вокруг вакцинации.

1

Страх №1: вакцина плохо изучена и плохо влияет на все системы организма

Верить подобным заявлениям нельзя, говорит главный внештатный невролог края Сергей Федянин.

Он напомнил, что основная часть населения с детства привита различными вакцинами, и люди продолжают вакцинироваться в течение жизни, в том числе против гепатита, гриппа и других заболеваний, и никакого влияния, например, на нервную систему, иммунизация не оказывает.

«В редких, очень редких случаях могут быть какие-то осложнения после вакцинации. Давайте сравним: вакцина спасает тысячу жизней, а осложнение только одно. Примерно такая частота», – говорит врач.

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Страх №2: вакцину изобрели слишком быстро и это «какой-то эксперимент»

Перед тем, как использовать любой медицинский препарат, проводится клиническое исследование, объясняет врач.

«Для того, чтобы его провести, необходимы различные разрешительные документы от различных ведомств и органов. Люди, которые участвуют в испытаниях, дают на это согласие. И в практику допускают только те препараты, которые прошли клинические испытания», – говорит Федянин.

Он заверил: страх, что вакцина плохо изучена и может как-то негативно повлиять на здоровье, не обоснован, считает врач.

«Все, что может возникнуть при вакцинации, обязательно будет описано в инструкции препарата», – резюмирует врач.

Тем, кто парирует в ответ, что «неизвестно, как вакцина проявит себя через пять или 10 лет», Федянин объясняет: от ковида прививают вакциной, которая не повлияет в будущем на здоровье и жизнь человека.

«От ковида прививают либо аденовирусом, с которым мы встречаемся ежегодно, либо подобными белковыми субстратами, которые не должны влиять и не влияют на будущее человека», – объясняет невролог.

Что касается скорости создания вакцины, то здесь, говорит Федянин, многое зависит от того, насколько в процесс разработки вкладывается государство, а в этот раз вложения были колоссальными.

«Поэтому работали очень быстро, и результаты получили эффективные и в короткие сроки. И не надо забывать, что у России огромный опыт по созданию вакцин, в том числе речь идет о вакцине против лихорадки Эбола», – напоминает врач.

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Страх №3: медики тоже разделились во мнении, прививаться или нет

На это невролог заявил, что он как врач рекомендует сделать вакцину всем людям, если у них нет противопоказаний к препарату.

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Страх №4: многим становится плохо после прививки, есть те, кто даже умирает

«Надо разбираться в каждом конкретном случае. Если после введения вакцины возникло какое-то заболевание, не факт, что это ею вызвано. Но если после прививки возникает какая-то серьезная проблема со здоровьем, то создается большая комиссия, где этот случай внимательно рассматривают и выносят вердикт: вызваны проблемы вакциной или нет», – объясняет врач.

Федянин добавляет, что бытовым разговорам не стоит уделять большого внимания.

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Страх №5: вакцина может спровоцировать серьезные патологии

«Каких либо данных о том, что вакцина может вызвать эти заболевания, я не имею и считаю, что эти страхи беспочвенны», – резюмировал врач.

Врач также заявил, что сегодня можно заявлять все что угодно, не приводя никаких доказательств, и это будет сложно проверить. Этим пользуются те люди, которые сеют панику по поводу вакцинации.

«Можно же придумать, что из-за вакцины тело не будет разлагаться после смерти. И это будет не подтверждено. Или придумать что-то еще. А опровергнуть это будет очень сложно. Можно запустить самые разные страшилки. Что еще придумают?», – говорит Федянин.

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Страх №6: вакцина влияет на репродуктивную функцию мужчин и женщин

Нет никакой информации, что вакцина влияет на возможность иметь детей. При этом 2020 год показал, что коронавирус не сказался на фертильности, объясняла «Толку» главный внештатный акушер-гинеколог региона Ирина Молчанова.

Молчанова заявила, что у женщин, которые переболели ковидом, почти в 2,5 раза чаще происходят преждевременные роды. Кроме того, коронавирус опасен осложнениями не только для взрослых, но и для еще не рожденных детей.

«Из-за вируса происходит замедление роста плода, из-за ковида мы имеем внутриутробные пневмонии у детей», – рассказывала врач.

7

Страх №7: российские вакцины хуже, чем зарубежные

Зарубежные вакцины созданы примерно в одно время с российским «Спутником-V», и заграничные производители точно так же не могут «дать по своим вакцинам окончательный ответ», заявил в эфире amic.ru главврач барнаульской горбольница №11 Андрей Коломиец.

Он также ответил всем сомневающимся, что если вакцинация – это эксперимент, то тогда его проводят по всему миру.

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