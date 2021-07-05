Горняк22: Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в горах Алтая

Землетрясение Фото: pixabay.com

Местные жители почувствовали подземные толчки, но слабо. Пострадавших и разрушений зданий в результате произошедшего нет

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай 4 июля. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сейсмособытие зарегистрировали в 4 км от села Джазатор в 14.38 по местному времени.

Местные жители рассказали о слабых подземных толчках. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

Небольшие землетрясения на Алтае происходят регулярно. А 27 сентября 2003 года случилось так называемое Чуйское землетрясение. Его эпицентр располагался на восточном склоне Северо-Чуйского хребта, спускающегося к Курайской котловине к селам Кызыл-Таш и Курай. Сейсмособытие имело магнитуду 7.3.

В результате произошедшего оказалось практически полностью разрушено село Бельтир.

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