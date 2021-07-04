Горняк22: Директора детского лагеря на Алтае будут судить за взятку

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Сам директор не признал свою вину в преступлении, однако следователи собрали достаточно доказательств, и дело ушло в суд

Следователи завершили дело в отношении директора одного из детских лагерей Михайловского района, обвиняемого в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, директор получил от предпринимателя взятку в виде денег и услуг на общую сумму более 129 тыс. рублей. Она предназначалась, чтобы руководитель выбрал его фирму для ремонта лагеря.

В ходе следствия обвиняемый не признал своей вины. Дело рассмотрит суд.

Ранее сообщалось, что директора барнаульской фирмы судят за взятку главе минздрава Республики Алтай.

ТОЛК