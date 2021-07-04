ГОРНЯК22 04.07.2021
Туризм

Горняк22: Два трамвая столкнулись возле ТЦ «Заря» в Барнауле

Горняк22
10 часов Ago

Фото: Инцидент Барнаул

Судя по кадрам, трамвай врезался в заднюю часть другому трамваю. При этом у врезавшегося трамвая разбилось лобовое стекло

Вечером 3 июля в Барнауле возле ТЦ «Заря» столкнулись два трамвая, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам очевидцев, у одного из участников ДТП отказали тормоза и он въехал в попутно двигавшийся трамвай. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Индустриальном районе Барнаула столкнулись трамвай и грузовик.

ТОЛК

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: