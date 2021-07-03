Горняк22: Семья пропавшего барнаульского контрактника назвала свою версию его исчезновения

Алексей Хороща Фото: страница во ВКонтакте

Родственники уверены, что парень исчез неслучайно. Они подозревают, что причиной мог стать конфликт в войсковой части

Родные пропавшего в Воронежской области контрактника из Барнаула Алексея Хороща считают, что причиной его исчезновения может быть конфликт с сослуживцами, сообщают «Вести Воронеж».

Сестра парня Валентина Маслий рассказала, что молодой человек не выходил на связь с конца мая. Он служил в военной части в городе Богучаре в течение трех лет. В конце мая он был в увольнении и в положенное время не вернулся на службу.

Его сразу же начали искать. Военные предположили, что он уехал в родной Барнаул. Однако с родственниками он так и не встретился и не звонил им. Семья сомневается, что он смог бы добраться до региона с одним «военником» на руках.

Близкие полагают, что причиной исчезновения парня мог стать конфликт в части. По их словам, в соцсетях часто пишут о том, что в этой части что-то происходит. Кроме того, знакомая солдата рассказала, что конфликт все-таки был, так как парня хотели перевести в другую часть, а он был против.

В полицию об исчезновении молодого человека не заявляли. Родные верили, что военные сами его найдут. Однако теперь они хотят обратиться в органы.

Ранее сообщалось, что уроженец Барнаула не доехал до воинской части, куда он был направлен военкоматом, поэтому его действия рассматриваются как дезертирство. Он должен проходить военную службу по контракту в воинской части 91711, которая размещена в Богучарах Воронежской области.

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