Горняк22: В Алтайском крае назначили нового главного прокурора

Прокуратура Алтайского края Фото: epp.genproc.gov.ru

Однако кем будет работать бывший руководитель надзорного ведомства Алтайского края, остается неизвестным. Пока приказ о его назначении не опубликован

Президент РФ Владимир Путин назначил нового главного прокурора Алтайского края. Им стал 42-летний Антон Герман, который ранее занимал должность заместителя прокурора Сахалинской области, сообщает «Банкфакс». Его назначили на это место сроком на пять лет.

Антон Герман Фото: прокуратура Сахалинской области

Герман окончил Омскую академию МВД. Начинал работать на родине, а потом он стал начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Приморского края. Далее был назначен на пост начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Сахалинской области.

Имеет несколько наград и классный чин старшего советника юстиции.

Ранее «Толк» уже писал о том, что прокуратуру Алтайского края может возглавить уроженец Омской области Антон Герман.

Напомним, экс-прокурор Алтайского края Александр Руднев ушел в отставку 19 марта 2021 года, а был назначен на этот пост в апреле 2019 года. О причинах его отставки не сообщалось. Пока на официальных порталах нет информации, которая касалась бы его назначения на новую должность.

ТОЛК