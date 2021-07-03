Горняк22: В Барнауле 3 июля откроют пляж на острове Помазкине

Пляж Фото: pixabay.com

Водолазы уже обследовали дно водоема, эпидемиологи исследовали пробы воды и песка. Все необходимые разрешения получены

3 июля в Барнауле состоится открытие городского пляжа на острове Помазкине (Правобережный тракт, 10), сообщает «КП на Алтае».

На территории проведено водоснабжение, установлены душевые кабины, туалеты. Также организован спасательный пост с лодками, жилетами, кругами, укомплектован штат спасателей.

Подрядчики уже заключили договоры с вневедомственной охраной для обеспечения правопорядка на пляже в летний сезон. Также организован вывоз мусора и санобработка туалетов. На пляже провели санитарную обработку лежаков, беседок и зонтиков.

Как и раньше, во время купального сезона на пляже будут работать бар и кафе. Отдыхающим рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что после стабилизации уровня воды в Оби подрядная организация приступила к подготовке городского пляжа Барнаула на острове Помазкине к открытию.

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