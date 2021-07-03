Горняк22: В России назвали самые популярные фейки про коронавирус

Коронавирус Фото: pixabay.com

По данным «Яндекс.Кью», с января 2020-го по июнь 2021 года 244 фейковых сюжета про коронавирус репостнули в соцсетях более 6 млн раз

В России, по данным Общественной палаты, за первую половину 2021 года зафиксировали около 15 тысяч примеров дезинформации в соцсетях и мессенджерах на тему коронавируса и вакцинации.

В Общественной палате напомнили, что антипрививочные и ковид-отрицающие фейки подходят под статью закона о фейках, если способствовать их распространению. Сейчас популярные соцсети начали помечать посты о COVID-19 особым знаком, чтобы усилить социальную ответственность пользователей за репост.

«Проявите осторожность, прежде чем репостить любую информацию о COVID. Особенно если это факты (или якобы реальные истории), связанные с вакцинацией или ее последствиями («знакомый знакомого привился и умер», «вакцины приводят к бесплодию и аутизму»). Фейком также является любая информация о локдауне, если она не исходит из официальных источников», – предупредили представители Общественной палаты.

По их словам, как фейки также могут быть расценены маргинальные теории о происхождении COVID («золотой миллиард» мирового правительства), отрицание существования болезни («коронавирус – это обычный грипп, правительство раздувает панику»), а также антипрививочная риторика (призывы сопротивляться прививкам, покупать COVID-сертификаты и не соблюдать санитарные правила).

«Многие фейки «заточены» под конкретные регионы: в Сочи распространяют сведения про живущую в море и мутировавшую «бактерию Синтию», якобы вызвавшую COVID, на Дальнем Востоке и в Казани популярен видеоролик, где якобы при многократном увеличении на поверхности маски появляются микрочерви, которыми якобы заражаются люди», – рассказали эксперты.

Кроме того, они отметили, что в Санкт-Петербурге больше всего интересуются теориями заговора (COVID создал Билл Гейтс), а в Восточной Сибири боятся китайцев, которые якобы заражают всех с помощью «белого порошка», но самым популярный фейком в стране стала история про выдуманного русского врача Юру, который якобы работал в Ухане и узнал правду о вирусе.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле согласовали пикет против обязательной вакцинации. По мнению организаторов, власти предприняли слишком радикальные методы воздействия.

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