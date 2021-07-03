Горняк22: Кинокритик Антон Долин прокомментировал информацию о «космическом» фильме

Космос Фото: pixabay.com

Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории снимут художественный фильм в космосе

Кинокритик Антон Долин рассказал, чего стоит ожидать от фильма Роскосмоса и Первого канала, сообщает «Слово и Дело».

«Для меня это не фильм Роскосмоса и Первого канала, а кино Клима Шипенко. Он талантливый режиссер коммерческого кино. Я уверен, что будет хороший сюжет. Я уверен, что Юлия Пересильд достойно сыграет, потому что она прекрасная актриса. А о том, что Роскосмос и Первый канал имеют к этому отношение, я бы предпочел забыть», – заявил он.

Художественный фильм с рабочим названием «Вызов» будет сниматься на Международной космической станции. Режиссер фильма Клим Шипенко уже известен зрителю такими картинами, как «Холоп», «Салют-7» и «Текст». Актриса Юлия Пересильд сыграет в кино главную роль. Все участники проекта обязаны пройти специальную подготовку, которая началась в июне.

Ранее «Толк» сообщал, что Юлия Пересильд полетит в космос, где сыграет в фильме женщину-хирурга. 5 октября актриса и режиссер Клим Шипенко отправятся в космос на корабле «Союз МС-19» и проведут на МКС 12 дней.

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