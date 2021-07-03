Горняк22: Жара до +35 градусов пришла в Алтайский край 3 июля

Город. Погода. Лето Фото: Виталий Барабаш

Жаркая погода продлится в регионе все выходные и сохранится в начале следующей недели – на территории региона действует штормовое предупреждение в связи с высокими температурами воздуха

Погода в Алтайском крае

3 июля дневная температура воздуха в регионе составит +30…+35 градусов, местами по востоку до +25 градусов. Без осадков, ветер северо-восточный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

Погода в Барнауле

В краевой столице в субботу днем воздух прогреется до +28…+30 градусов. Дождя в этот день не ожидается. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 м/с.

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