Горняк22: Мизюлинскую рощу продолжают благоустраивать в Барнауле

Мизюлинская роща Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Подрядная организация «СК Город» уже приступила к установке поребрика. После этого запланирована укладка плитки, велосипедных дорожек и резинового покрытия на детских площадках

В Мизюлинской роще продолжаются работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

В июне на территории парка убрали старый асфальт и вырубили часть старых деревьев. Рабочие подготовили котлованы под новые пешеходные и велодорожки. Горожане решили, что для их укладки будет использоваться как асфальтовое, так и плиточное покрытие.

При этом новая траектория пешеходных и велодорожек позволит сохранить деревья и зеленые насаждения. Кроме того, в рамках проекта планируется высадить саженцы яблонь, рябины, черемухи, березы, лиственницы, сосны и ели.

На территории Мизюлинской рощи также построят две игровые площадки для детей разных возрастов, установят скамейки, урны и малые архитектурные формы и камеры видеонаблюдения с выходом в систему «Безопасный город».

Напомним, на благоустройство Мизюлинской рощи выделено 58,3 млн рублей. Работы планируется завершить до 1 сентября 2021 года.

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