Горняк22: В России 1 июля зафиксирован рекорд по смертям от коронавируса

Коронавирус Фото: pixabay.com

По словам экспертов, сейчас в России происходит ежедневный рост заболеваемости коронавирусом. При этом возраст заболевших явно помолодел – теперь это чаще всего люди 25-40 лет

В России за прошедшие сутки выявили 23 543 новых случая заболевания коронавирусом. Это стало рекордом по заражению COVID-19 с 17 января. Такие данные в своем Telegram-канале приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Сутками ранее было 20,6 тыс. случаев заражения.

Кроме того, за минувшие сутки в стране зарегистрировано рекордные за все время с начала пандемии 672 смерти среди зараженных ковидом. При этом вылечились 16 928 человек.

За все время в России коронавирус сразил уже 5,53 млн жителей, вылечились чуть более 5 млн человек, а скончались 135,8 тыс. заболевших в стране.

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