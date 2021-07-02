Горняк22: Шесть детей с COVID-19 оказались в реанимации за все время пандемии на Алтае

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

В детском ковидном отделении лежит сегодня 27 детей, приказом минздрава края в нем развернуто 30 коек, но в случае необходимости количество мест смогут увеличить в несколько раз

Начиная с мая 2021 года число пациентов в детском ковидном отделении значительно увеличилось. Ежедневно в стационар поступают по три-четыре ребенка. Об этом «Толку» рассказала заведующая инфекционным отделением № 1 горбольницы № 11 Наталья Седых.

Согласно данным оперативного штаба региона, в последние дни в крае ежесуточно регистрируют в среднем 12-15 больных ковидом среди несовершеннолетних. Получается, что минимум четверти из них требуется лечение в стационаре.

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При этом, акцентирует внимание врач, с мая в отделении не было пациентов с тяжелой формой болезни. В основном структура течения заболевания выглядит так:

70% – пациенты со средней тяжестью,

30% детей болеют легко.

Врач объяснила, почему детей с легкой формой ковида все равно лечат в стационаре. По словам Седых, к госпитализации есть клинические и эпидемиологические показания.

Например, ребенка из детского дома будут лечить в отделении, чтобы не допустить вспышки коронавируса в коллективе.

Клинические показания касаются в том числе детей до года, поскольку течение болезни может оказаться непредсказуемым. Также в ковидное отделение попадают дети с сопутствующими заболеваниями.

«При любом заболевании педиатр подразумевает, что ковид может протекать более тяжело и давать осложнения», – пояснила спикер.

В основном в стационаре лежат самые маленькие или подростки:

от 0 до 5 лет – 40% пациентов;

от 5 до 12 лет – 20% пациентов;

от 12 до 18 лет – 40% пациентов.

«Достаточно много деток до года, потому что, как правило, болеют семейно. Самому меленькому пациенту было 20 дней, и он переболел очень легко. Из детских лагерей к нам ни разу не поступали детки, были случаи из детских садов, в домах ребенка», – рассказала Седых.

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Она заявила, что течение болезни средней тяжести у детей проявляется в виде высокой температуры и осложненными пневмониями.

«У детей, как правило, нет тех симптомов, которые есть у взрослых. Для них не характерна слабость, падение сатурации. В основном у них высокая и длительная температура, которая определяет тяжесть заболевания и осложнения. Осложнения – это пневмония», – пояснила Наталья Седых.

С момента открытия отделения для ковидных детей – с 4 апреля 2020 года – здесь пролечили около 500 пациентов, из них 25 тяжелых (5%). Врач объяснила, что в основном речь идет о несовершеннолетних с сопутствующими патологиями.

В отделении лежит сегодня 27 детей, приказом минздрава края в нем развернуто 30 коек, но в случае необходимости, заявил главврач горбольницы № 11 Андрей Коломиец, в кратчайшие сроки число коек могут нарастить.

«Если корпус полностью перепрофилировать под ковидное отделение, мы сможем развернуть до 160 коек. Сейчас пока справляемся первым этажом», – рассказал Коломиец

Как пояснили «Толку» в минздраве региона, за все время пандемии на Алтае заболели ковидом 3 672 ребенка. С 1 апреля 2020 года по 30 июня 2021-го на стационарном лечении находилось 595 детей, из них в реанимацию попали шесть человек. В Алтайском крае не зарегистрировано ни одного смертельного случая среди несовершеннолетних с ковидом.

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