ГОРНЯК22 02.07.2021
Туризм

Горняк22: 25-летнего сварщика госпитализировали в реанимацию больницы Барнаула

Горняк22
18 часов Ago

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Молодой человек проводил работы в аварийном цехе предприятия, когда ему на голову упал фрагмент кирпичной кладки. Пострадавший получил тяжелую травму головы

25-летний сварщик получил тяжелую травму в аварийном цехе одного из заводов города. Об этом сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Инцидент произошел 26 июня. По данным источника, во время работы на мужчину сверху упал фрагмент кирпичной кладки.

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом основания черепа.

Как сообщили «Толку» в СУ СКР по Алтайскому краю, по факту произошедшего идет доследственная проверка.

Ранее стало известно, что выживший в смертельном ДТП на алтайской трассе подросток находится в тяжелом состоянии.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Президент рассказал, какой вакциной привился от ковида и как перенес прививку

Горняк22: Президент рассказал, какой вакциной привился от ковида и как перенес прививку

Горняк22
18 часов Ago
Вакцинация. Прививка. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш Ранее глава государства, чтобы не создавать конкурентные преимущества между вакцинами, не говорил, какой вакциной...

Читать по теме:

ВТОПЕ: