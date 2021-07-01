Горняк22: Первый санаторий «Белокурихи горной» построят за 4 млрд рублей

"Белокуриха горная" Фото: visitaltai.info

Здесь смогут разместить около тысячи отдыхающих одновременно. По концепции в здравнице будут использовать природные лечебные факторы курорта

Оператор внутреннего туризма «Экспресс-тур» из Пермского края планирует построить санаторий на территории курорта «Белокуриха горная» в Алтайском крае. Об этом сообщает портал «ВизитАлтай».

По данным ресурса, инвестор приобрел свыше 16 га земли в центральной зоне застройки в районе арт-объекта «Мыслитель».

Новый резидент планирует вложить около 4 млрд рублей в проект, который станет первым классическим санаторием на территории кластера. Проектирование займет около полугода. В настоящий момент инвестор обдумывают концепцию будущей здравницы – уже известно, что здесь будут использовать природные лечебные факторы курорта.

Уже известно, что здесь смогут разместить около тысячи отдыхающих одновременно. Запуск комплекса позволит трудоустроить около четырех сотен человек.

«Экспресс-Тур» является собственником туристических теплоходов «Родная Русь» и «Русь Великая», которые ходят на реках Кама, Волга и к Соловецким островам.

Ранее стало известно о том, что Путин поручил включить парк «Предгорье Алтая» в нацпроект по туризму.

ТОЛК