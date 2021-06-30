Горняк22: Шестилетнего мальчика убило веткой дерева в Подмосковье

Ветка дерева Фото: СУ СК по по Московской области

Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы головы, от которых умер на месте. Приехавшие врачи констатировали смерть мальчика

28 июня в Королеве Московской области шестилетний мальчик погиб после падения ветки дерева на него, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, ребенок играл на поваленном дереве на детской площадке, когда на него упала большая ветка. Мальчик получил травму головы, от которой скончался до прибытия скорой помощи.

Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой устанавливают все факты случившегося. Прокуратура также организовала проверку.

Ранее «Толк» сообщал, что суд Барнаула вынесет приговор виновному в падении девочки в колодец. Обвиняемый может получить пять лет лишения свободы или принудительные работы.

ТОЛК