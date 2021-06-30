Горняк22: Нелегальный лагерь с 34 детьми из Москвы обнаружили в Горном Алтае
Туркомплекс "Инегень" Фото: http://inegen.ru
Некоторым из них пришлось спать на полу на надувных матрацах со спальниками, кроме того, в спальнях не оказалось шкафов для вещей, а питание было только трехразовым
В Республике Алтай обнаружили несанкционированный лагерь, в котором 34 ребенка из Москвы разместили с нарушениями санитарных норм и требований безопасности. Об этом сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, группа детей в сопровождении шести вожатых прибыла 20 июня в туркомплекс «Инегень» на берегу реки Катуни (Онгудайский район).
В ходе проверки выяснилось, что отдыхающих разместили с нарушением норм по площади проживания, части детей пришлось спать на полу на надувных матрацах со спальниками. Кроме того, в спальнях не оказалось шкафов для вещей и дезинфицирующих приборов, а питание детям давали три раза в день вместо положенных пяти.
Инспекция также не нашла медицинского кабинета, а сам лагерь не был включен в специальный реестр и не проходил проверку надзорными органами.
«Выявленные многочисленные нарушения поставили под угрозу жизнь и здоровье находящихся в лагере детей», – говорится в сообщении.
В отношении индивидуального предпринимателя, который разместил тургруппу, возбудили административные дела. Дети отправятся домой – сейчас им приобретают билеты на обратную дорогу. Их безопасность контролируют прокуратура и полиция.
Подобный случай уже не первый в этом сезоне в регионе – ранее прокуратура закрыла здесь опасный лагерь для детей-каратистов.