Горняк22: Синоптики предупредили жителей Алтайского края об аномальной жаре

Жара. Лето. Погода Фото: pixabay.com

Пика жара, согласно предварительному прогнозу, достигнет к выходным. Однако в среду на всей территории края еще возможны дожди

Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае на ближайшие дни из-за жаркой погоды. Так, с 29 июня по 5 июля местами ожидается до +30 градусов, а с 3 по 5 июля в регион придет сильная жара до +35 градусов и выше. Об этом сообщает ЦГМС края.

30 июня в регионе воздух прогреется до +22…+27 градусов, местами по западу термометры покажут до +32. При этом в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Утром местами опустится туман. В Барнауле в среду до +23…+25 градусов, вероятны осадки в виде дождя.

Уже 1 июля по Алтайскому краю температура воздуха составит +23…+28 градусов, в западных районах будет жарче – до +33. Местами возможен небольшой дождь. В краевом центре в четверг около +25…+27 градусов.

2 июля характер погоды существенно не изменится. К выходным в крае также ожидается солнечная и жаркая погода, которая продержится еще минимум неделю.

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