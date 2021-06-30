Горняк22: В Москве на матче любительских команд умер 17-летний футболист

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Игрок не был заявлен и не имел права играть в этом матче. Президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов допустил, что его могли пригласить на игру

В Москве из-за остановки сердца умер 17-летний футболист на матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в зоне Юго-Запад, сообщает Sport24

«С ним произошло то же самое, что недавно случилось с Кристианом Эриксеном. Он потерял сознание в самом начале матча. Не было ни стыка, ни усталости. Кроме того, игра проходила вечером, уже не было жары», – объяснил президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов.

Один из руководителей команды ЛФЛ «Браавос» Александр Челышев рассказал о проблемах лиги после смерти футболиста его команды во время матча, сообщает sport-express.

«На поле нет ничего более существенного, чем пластырь и перекись. Нет никакого штатного медработника и не было», – подчеркнул он.

По его словам, во время матча был врач скорой помощи, но не было реанимобиля. Игроку оказывали помощь обычные врачи, которых по телефону консультировали реаниматологи.

Ранее стало известно, что полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену стало плохо во время матча с Финляндией в рамках Евро-2020. У 29-летнего игрока остановилось сердце, но врачи смогли спасти ему жизнь.

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