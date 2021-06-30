Горняк22: Иностранец умер на борту самолета Магадан – Новосибирск

Салон самолёта Фото: pixabay.com

Из-за случившегося вылет задержали на 1,5 часа. По данным на табло аэропорта Сокол, самолет вылетел в 11.55 по местному времени

29 июня на борту самолета S7 5220, который направлялся из Магадана в Новосибирск, прямо перед вылетом умер пассажир, сообщает «КП».

По предварительной информации, у мужчины случился сердечный приступ. В полиции установили, что пассажир являлся гражданином одной из стран Средней Азии.

На место выезжали скорая и следственно-оперативная служба. В настоящее время проводится проверка.

Ранее из-за сильного тумана самолеты из Новосибирска отправили в Барнаул. По данным онлайн-табло, на запасной аэропорт улетели рейсы из Краснодара, Москвы, Сочи и Нижнего Новгорода.

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