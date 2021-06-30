Горняк22: Алтайские власти намерены не допустить срыва сроков строительства соцобъектов

Стройка детского сада Фото: Instabarnaul.stories

В региональном правительстве рассчитывают, что к середине июля будет утвержден порядок внесения изменений в цену контракта

Власти Алтайского края заявили о намерении не допустить срыва сроков строительства социальных объектов. Об этом на заседании профильного Координационного совета заявил зампредседателя правительства региона Александр Климин.

Ранее алтайские строители заявили о риске приостановки работы на школах, садах, других соцобъектах из-за «галопирующего роста» стоимости стройматериалов. Они рассчитывают на пересчет суммы контрактов и компенсацию 30% их суммы.

По словам Климина, в крае действительно рост стоимости основных строительных материалов вызвал значительное снижение темпов исполнения контрактов и ведет к возможной остановке строительства объектов. Власти ведут работу по этому вопросу с учетом объективных факторов, «которые зависят от спроса на внешних рынках».

«Но в любом случае, необходимо достроить в Алтайском крае все социальные объекты, к строительству которых уже приступили. Наша задача – не допустить срыва сроков строительства», – цитирует зампреда официальный сайт региона.

Глава регионального Минстроя Иван Гилев проинформировал и позиции правительства края – пересмотр стоимости госконтрактов необходим.

«Минстрой России разрабатывает порядок внесения изменений в цену контракта. Мы рассчитываем, что к середине июля текущего года он будет утвержден», – добавил Гилев.

Его ведомству поручено продолжить взаимодействие с Главгосэкспертизой по вопросу увеличения индексов для расчета сметной стоимости объектов. Подрядным организациям рекомендовали приступить к подготовке документов для пересчета смет действующих госконтрактов.

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