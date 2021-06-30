Горняк22: 14-летнюю школьницу неделю не могут найти в Барнауле

Ориентировка Фото: "ЛизаАлерт"

Последний раз родные видели девочку 23 июня. В этот день она ушла из дома и обратно не вернулась. Всех, кто знает о ее местонахождении, просят звонить по телефону 112

В Барнауле в розыск объявили 14-летнюю девочку. Ориентировку распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Алтайского края на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что 23 июня школьница ушла из дома и обратно не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в серую кофту, голубые джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто знает о ее местонахождении, просят звонить по телефону 112.

Ранее «Толк» сообщал о том, что 16-летняя девушка бесследно пропала в столице Алтайского края.

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