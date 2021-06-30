Горняк22: Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым повезет в июле 2021 года

Удача. Бросок костей Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

В зависимости от положения звезд и планет меняется удачливость знаков Зодиака. Астрологи рассказали, кому светила будут благоволить в июле 2021 года

29 июня, 7:47

Астрологи назвали пять самых опасных дат в июле 2021 года

В июле 2021 года будет несколько дней, когда «настроение» светил и планет будет плохим. Это значит, что нужно быть особенно осторожными и не совершать необдуманных поступков

В июле 2021 года удача будет на стороне сразу четырех знаков – Тельцов, Дев, Скорпионов и Водолеев.

Второй месяц лета для Тельцов станет периодом успешного саморазвития. Они будут лучше запоминать новую информацию, возможно, захотят улучшить свои профессиональные навыки, а также при желании смогут существенно улучшить жизнь – избавиться от вредных привычек и сформировать полезные, укрепить здоровье. Астрологи советуют заняться собой и своим внешним видом, пишет DailyHoro.ru,

Девы ощутят на себе влияние позитивной энергии. В сфере работы и финансов все будет складываться удачно. Представители этого знака станут более стойкими, сильными. Возможные неурядицы в любви тоже помогут сконцентрироваться на делах и работе. Главное правило успеха: если в одном деле не повезло, повезет в другом. Важно пытаться, пробовать и не унывать.

Скорпионам удача улыбнется и позволит выбрать приоритетное направление. Интуиция этих людей будет на высоте. Астрологи не рекомендуют Скорпионам отсиживаться в зоне комфорта. Им нужно активно вклиниваться в борьбу за место под солнцем. Июль хорошо подойдет для поисков новой работы, второй половинки. При наличии желания и правильно поставленных целей представителям знака удастся кардинально поменять жизнь.

Водолеям астрологи прогнозируют новые победы и яркие эмоции. Им стоит сконцентрировать внимание на своей семье, это будет самая важная сфера жизни в июле. Звезды помогут улучшить отношения с близкими. Появятся новые жизненные цели. Не исключены и глобальные перемены, вроде переезда в новую квартиру или покупки машины.

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