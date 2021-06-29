Горняк22: В Индустриальном районе Барнаула собралась пробка из-за ДТП с трамваем

Столкновение на Антона Петрова-Попова Фото: "Инцидент Барнаул"

Очевидцы сообщают, что из-за столкновения затруднено движение и собирается пробка – в частности, автомобили стоят со стороны улицы Георгия Исакова

В Индустриальном районе Барнаула, на перекрестке улиц Антона Петрова и Попова, столкнулись трамвай и грузовик. Очевидцы сообщили об этом в группе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

О причинах аварии и пострадавших в ДТП не сообщается. Известно, что на месте столкновения образовался дорожный затор.

Кроме того, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас в Барнауле затруднено движение на проспекте Строителей, улице Советской Армии, на Павловском тракте (там идут дорожные работы) и на улице Малахова.

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