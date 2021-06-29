Горняк22: Россияне отменили 70% броней на отдых в Краснодарском крае в августе

Море. Пляж Фото: pixabay.com

Россияне массово отказываются от отдыха на курортах Краснодарского края, зато цены путевок в Турцию и Крым заметно растут

В АТОР (Ассоциация туроператоров России) рассказали, что россияне отменили практически 70 процентов бронирований на август и 30% брони на июль на отдых в Краснодарском крае.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, «этот шквал сдержать уже не получается».

Кроме того, после отмены бронирования, цены на отдых в Краснодарском крае поползли вниз, упав примерно на 30 и более процентов. Зато цены на отдых в Крыму и Турции подрастают по 5-7% за двое суток, рассказала Ломидзе.

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