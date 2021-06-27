Горняк22: Непривитым жителям Барнаула стали приходить сертификаты на Госуслугах

Прививка. Вакцина Фото: pixabay.com

Комментаторы в соцсетях предполагают, что речь может идти о мошенничестве, однако в региональном Минздраве произошедшее называют ошибкой

Жители Алтайского края стали получать сертификаты о прохождении вакцинации против коронавируса, хотя никаких прививок они не ставили. Об этом пишет «АиФ-Алтайский край».

Непривитая жительница краевой столицы Алена рассказала журналистам, что 19 июня получила на Госуслугах сертификат о вакцинации от COVID-19. При этом документ был от больницы из Самарской области.

«Возможно, кому-то выдали сертификат за деньги, а записали все на меня», – предполагает девушка.

Другая горожанка поведала, что получила сообщение о том, что ей якобы поставили первый компонент вакцины, а потом позвонила медсестра из барнаульской поликлиники и пригласила за вторым. А через пару дней ей и вовсе прислали сертификат о прохождении вакцинации.

В соцсетях предполагают, что все дело в торговле прививочными сертификатами: якобы кто-то выдал сертификат за деньги, а в реестр записал документ на имя другого человека.

Однако в Министерстве здравоохранения Алтайского края изданию заявили, что произошла техническая ошибка. Пока не ясно, по чьей вине это произошло: сбой на портале или человеческий фактор. В ведомстве в таких ситуациях порекомендовали обращаться в техподдержку портала Госуслуг.

Ранее жители Алтайского края пожаловались на дефицит вакцин от COVID-19, но в поликлиниках его опровергают.

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