Горняк22: СК опубликовал кадры с места стрельбы в Ивановской области

Следственный комитет Фото: sledcom.ru

Место преступления оцепили сотрудники ОМОН и СОБР. Задержан один человек, следователи устанавливают других участников конфликта

Появились первые кадры с места стрельбы в Ивановской области, в результате которой погиб один человек – видео публикует региональное управление Следственного комитета.

На кадрах виден дом, рядом с которым произошел инцидент. Место преступления оцепили сотрудники ОМОН и СОБР.

По предварительным данным, в ночь на 26 июня возле частного дома в городе Кохмы между двумя группами людей возникла ссора, в ходе которой 30-летний мужчина получил огнестрельное ранение и умер на месте. После этого завязалась потасовка, нескольких человек госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержан один человек, следователи устанавливают других участников конфликта.

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