Горняк22: Как поздравить близких и друзей с Днем молодежи России 2021

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День молодежи России отмечают 27 июня. В праздник «Толк» предлагает подборку красивых поздравлений с Днем российской молодежи в стихах, прозе и для СМС

Поздравления с Днем молодежи России в СМС

Пусть молодость живет бессменно

И в теле вашем, и в душе,

Пусть кружат вас азарт и дерзость

В своем веселом вираже.

Молодежь «гудит» сегодня,

Отмечая праздник свой.

Погуляй и ты на славу,

Если сердцем молодой.

Молодёжь, вперёд и с песней,

Славный праздник отмечать,

Пусть пройдёт он интересно,

Чтобы долго вспоминать!

Поздравления в День молодежи 2021 в стихах

Круто звучит — День молодежи!

А наша молодость — в сердцах.

Я поздравляю тебя тоже,

Пусть все горит в твоих руках,

Пусть дело спорится любое,

Ведь наше дело молодое —

Дерзать, творить, мечтать, дружить

И ярче всех на свете жить!

С Днём молодёжи поздравляю!

Пусть юность ходит по пятам,

Приносит радости без края,

И дарит веру в чудеса.

Пускай горит на горизонте

Мечта волшебным огоньком,

Живёт любовь в любом сезоне,

И белый ангел за плечом!

Поздравления с Днем российской молодежи в прозе

Молодость — удивительная пора, когда весь мир перед тобой, и ты можешь и хочешь что-то в нём изменить и сделать лучше. С Международным днем молодежи всех тех, кто движет общество вперед. Поздравляем с праздником всех молодых, юных и дерзких!

Поздравляю с Днём молодёжи! Желаю отличных перспектив и открытых возможностей, самых близких целей, вечного молодого сердца, большой любви и верных товарищей.

Пусть у молодого поколения широкими и легкими будут жизненные пути, радужными и прекрасными — перспективы, верными и нужными — начинания. Желаю вам больше ярких встреч, новых идей, активных действий, четко намеченных целей. С праздником. С Днем молодежи России!

Источник

ТОЛК