Горняк22: Что за праздник День молодежи России и до скольки лет его можно отмечать

Девушки. Подруги. Молодежь Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Согласно классификации ВОЗ, принятой в 2014 году, молодым считается возраст от 25 до 44 лет. В России же молодежь — это люди от 14 до 35 лет

В 2021 году День молодежи России – 27 июня.

История Дня молодежи России

С 1958 по 1993 года существовал праздник-предок Дня молодежи России. Он назывался День советской молодежи. Отмечали его в последнее воскресенье июня, пишет «Календарь событий».

В 1993 году Ельцин учредил День молодежи России. Дата этого праздника уже была фиксированной – 27 июня.

Как отмечают День молодежи России

В День молодежи проводят флешмобы, концерты, спортивные и другие мероприятия. Если праздник выпадает на будний день, торжества обычно переносят на ближайший выходной.

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