Горняк22: Алтайские эсеры и партия «Родина» выбрали кандидатов в Госдуму

Выборы. Голосование Фото: Анна Меньшикова

Представители партий утвердили списки по Алтайскому краю как по территориальным группам, так и по одномандатным округам

Как сообщает пресс-служба партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –ЗА ПРАВДУ, на съезде были определены кандидаты для участия в выборах депутатов Государственной Думы в сентябре 2021 года.

Так, по территориальной группе (в нее входит Алтайский край и Новосибирская область) проходят: Александр Терентьев, Людмила Суслова, Семен Багдасаров, Александр Аксененко, Анна Коваленко, Александр Молотов, Олег Боронин.

Кроме того, выдвинуты и кандидаты по одномандатным избирательным округам Алтайского края:

Александр Молотов (Барнаул, округ №39)

Людмила Суслова (Рубцовск, округ №40)

Олег Боронин (Бийск, округ №41)

Александр Терентьев (Славгород, округ №42)

Также с кандидатами определилась и партия «Родина» – в Алтайском крае она выдвинула двух человек по одномандатным округам:

Евгений Астаховский (Рубцовск, округ №40)

Сергей Убраев (Славгород, округ №42).

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