Горняк22: В Алтайский край к концу недели придет потепление и прекратятся дожди

Лето Фото: pixabay.com

Спустя неделю прохладной и дождливой погоды синоптики обещают жителям края долгожданное потепление и прекращение осадков

В ближайшие выходные дни в Алтайском крае начнется потепление и постепенно прекратятся дожди, поливавшие регион всю последнюю семидневку. К началу новой недели осадки уйдут и вернется тепло – воздух прогреется до +27 градусов. Об этом сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на 26 июня в крае еще будет довольно прохладно – около +5…+10 градусов, в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Утром опустится туман, а днем будет +17…+22 градуса и местами дождливо. В Барнауле в субботу преимущественно без осадков и около +20.

27 июня по краю потеплеет до +20…+25 градусов, местами возможны кратковременные дожди с грозами. В краевой столице в воскресенье до +22 и без осадков.

К понедельнику, 28 июня, в Алтайском крае +22…+27, в Барнауле до +24, но по всему региону в этот день еще возможны небольшие дожди.

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