Горняк22: Кроссовер протаранил бетонные блоки на трассе в Алтайском крае
Знак. ДТП Фото: pexels.com
Авария произошла на месте дорожного ремонта. По словам автора видео, ее участники «чуть-чуть не вписались» во временную дорожную разметку
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло днем 25 июня на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария случилась на Чуйском тракте между селами Троицкое и Полковниково.
На кадрах с места происшествия видно, что один из участников ДТП врезался в бетонные блоки, а второй встал поперек движения.
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Обстоятельства произошедшего не известны. О пострадавших не сообщается.
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