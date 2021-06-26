Горняк22: ВОЗ разрешила подросткам ставить вакцину от коронавируса

Вакцинация Фото: Виталий Барабаш

Ранее ВОЗ не рекомендовала прививать подростков из-за отсутствия достаточных данных о безопасном использовании препаратов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила использовать вакцину от коронавируса Pfizer BioNTech для детей от 12 лет из категории высокого риска, сообщила организация на официальном сайте.

«Группа экспертов пришла к выводу, что вакцина Pfizer подходит для детей в возрасте 12 лет и старше. Подросткам в возрасте от 12 до 15 лет, которые находятся в группе риска, может быть предложена эта вакцина»,– сообщили представители ВОЗ.

Согласно документу, прививочная кампания среди подростков должна проходить в менее срочном порядке, если дети не входят в группу риска. Приоритет при вакцинации должен отдаваться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» также могут начать ставить подросткам. В июле в Москве начнутся ее клинические испытания на подростках 12-17 лет. В настоящее время идет набор добровольцев. Исследование будет идти в течение года.

Ранее «Толк» сообщал, что Минздрав ожидает пик третьей волны COVID на Алтае в середине июля. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, в регионе уже наблюдается скачкообразный рост заболевших.

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