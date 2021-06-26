Горняк22: 26 июня в Алтайском крае отступят дожди и немного потеплеет

Природа. Лето Фото: pixabay.com

Местами по краю еще возможны небольшие осадки, но тепло постепенно возвращается – к началу новой недели синоптики прогнозируют до +27 градусов

Днем 26 июня в Алтайском крае ожидается до +17…+22 градусов. В отдельных районах в этот день еще возможны кратковременные дожди и грозы. Утром местами опустится туман. Ветер подует западный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в субботу днем ожидается около +19…+21 градуса. Преимущественно без осадков, но в утренние часы возможен туман. Ветер будет западный, 3-8 м/с.

К воскресенью, 27 июня, в Алтайском крае потеплеет до +25 градусов, кратковременные осадки вероятны лишь в отдельных районах региона.

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