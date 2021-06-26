Горняк22: Третий мост может связать Республику Алтай и Алтайский край

Мост Фото: gorno-altaisk.info

Сейчас автомобильное сообщение между двумя регионами осуществляется по двум переправам, по одной из которых ограничена грузоподъемность

Правительство РФ рассматривает возможность строительства еще одного автомобильного моста через Катунь, который свяжет регион с соседним Алтайским краем. Об этом на расширенном заседании в рамках Дней Республики Алтай в Совете Федерации сообщил министр регионального развития Константин Зорий.

«В настоящее время транспортное сообщение между двумя субъектами осуществляется по аварийному подвесному мосту «, – цитирует главу ведомства портал «Новости Горного Алтая».

По словам Зория, переправа отвечает нормативным требованиям по безопасности, но ее грузоподъемность ограничена и составляет не более 7 тонн.

«Это мост не может обеспечить пропуск спецмашин, а также ежегодно увеличивающийся поток туристов, прибывающих в Республику Алтай на автомобилях», — объяснил министр.

О том, где конкретно может разместиться новый мост, а также когда его могут запустить, – не сообщается.

Сейчас автомобильное сообщение между двумя регионами осуществляется по двум переправам – подвесному мосту возле села Платово и новому Айскому мосту.

Ранее стало известно, что старый мост в Барнауле уже асфальтируют и откроют осенью.

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