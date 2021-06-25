Горняк22: Менеджер МакSим попала в больницу вслед за певицей

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Ранее врачи поставили МакSим диагноз «пневмония» с поражением 40% легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ

Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова заболела вслед за певицей, сообщает «360».

Сама 38-летняя певица МакSим (Марина Абросимова) все еще находится на лечении в больнице. По словам пиар-менеджера артистки Яны Богушевской, состояние исполнительницы остается стабильным. Врачи смогли сбить высокую температуру. Менеджер отметила, что отключать певицу от ИВЛ будут постепенно, чтобы организм смог перестроиться.

Напомним, что МакSим резко стало плохо на концерте в Казани в честь Дня России. После выступления ее срочно госпитализировали. Певица прошла тест на коронавирус, но он оказался отрицательным.

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