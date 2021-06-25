Горняк22: Власти Алтайского края пояснили, как затронет население единый энерготариф

Электричество. Линия электропередач. Фото: "Толк"

Инициативу создания в стране нескольких межрегиональных тарифных зон предложил президент страны Владимир Путин в 2020 году

Власти разъяснили, как повлияет на население края введение единого тарифа, который с 1 июля введут для Алтайского края и Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

С 1 июля вводятся новые тарифы для жителей двух алтайских территорий.

В ходе обсуждений, состоявшихся в правительстве РФ, с учетом корректировки структуры потребления мощности тарифы в Республике Алтай снизились при отсутствии роста в Алтайском крае, – говорится в сообщении пресс—службы.

Объединение зон не коснется тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к населению категорий – для них продолжают действовать ранее утвержденные тарифы – раздельно по каждому региону.

ТОЛК