Горняк22: «Надоела сама себе»: Анна Заворотнюк назвала этот год самым сложным в жизни
Анна Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Более двух лет Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с раком мозга. Из-за болезни актрисы у её дочери Анны началась депрессия
25-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что не может начать жить и позитивно думать о будущем. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
По словам девушки, болезнь матери сильно повлияла на её моральное состояние, поэтому у неё опускаются руки.
«Ребята, вообще нет ресурса, не понимаю, откуда черпать энергию. Потеряла способность жить и наслаждаться. Очень не люблю жаловаться, но последний год – самый сложный из всех. Никак не могу собрать себя по кускам. Так надоела сама себе, вечные загоны и сплошные негативные мысли», – рассказала дочь актрисы.
Ранее Анна Заворотнюк рассказала, что из-за диагноза матери столкнулась с депрессией, от которой продолжает лечиться. Девушка пообещала рассказать свою историю после окончательного выздоровления.