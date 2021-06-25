Горняк22: Врачи объяснили, почему может магнититься место прививки от коронавируса

Вакцинация Фото: pixabay.com

В соцсети TikTok сделавшие прививку от коронавируса граждане начали проводить опыт. На место, куда поставили вакцину, прикладывают рублевую монету, которая «примагничевается» к коже

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, почему место прививки некоторое время служит магнитом для железа и правда ли, что через вакцины чипируют людей, сообщает «Слово и Дело».

«Ни о каком чипировании здесь речи не идет. Подобное явление магнетизма вызвано временным воспалением в месте прививки. В месте инъекции первые несколько дней могут происходить воспалительные процессы», – отметил профессор.

По его словам, в состав вакцины входят вирусные и микробные антигены, на которые реагирует иммунная система. При этом воспаление – это естественная реакция на прививку, которая никак не доказывает вредоносность препарата и не является осложнением.

После роликов в TikTok об эксперименте, в котором монета «прилипает» к месту укола, у противников вакцинации появился ещё один аргумент, чтобы не ставить прививку.

Другие пользователи предположили, что монета держится на плече из-за липкости кожи. В Сети действительно можно найти видео, где люди наносят на место укола детскую присыпку и монета больше к этому месту больше не прилипает.

Ранее Египет отменил ПЦР-тесты для вакцинированных от коронавируса. В минздраве отметили, что прививочные сертификаты должны иметь печать официального органа и QR-код.

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