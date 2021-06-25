Горняк22: Третий отказ. Градосовет тормозит застройку мини-квартала в центре Барнаула

Эскиз дома а ул. Пролетарской, 80 Фото: Архитектурная мастерская "Классика"

Компания-застройщик получила очередной отказ градостроительного совета на проект дома на ул. Пролетарской – в центре города

Компания «СОК» в третий раз представила градостроительному совету Барнаула проект элитного дома на ул. Пролетарской, 80. Однако его вновь рекомендовали отклонить. У застройщика есть возможность учесть эту рекомендацию и идти дальше – готовить проект и другие документы.

Проект для компании «СОК» на ул. Пролетарской, 80, готовит мастерская «Классика» Александра Деринга. Он рассказал, что проектирование идет на участке, на который комитет по строительству города выдал градостроительный план. То есть указал, где именно должно стоять здание и какую площадь занимать.

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Однако членов градосовета от презентации к презентации не устраивает ряд решений. Одно из базовых – по их мнению, проектировать следует не один дом, а застройку всего мини-квартала в границах ул. Пролетарской, пр. Социалистического, ул. Партизанской и пр. Ленина. В том числе на участках, которые сейчас заняты ветхими домами.

«Речи не идет о том, что эти дома следует расселять и готовить на их месте застройку, – прокомментировал «Толку» член градосовета, архитектор Петр Анисифоров. – Но в рамках эскизного решения застройка должна быть проработана комплексно. Иначе мы никогда не получим архитектурных ансамблей. Каждый будет строить только на своем участке».

В компании «СОК» прокомментировали «Толку», что сейчас ждут протокола градостроительного совета, чтобы четко понимать его претензии. Не исключено, что рекомендацию примут во внимание, но на очередные градосоветы застройщик не пойдет, а начнет проходить экспертизу и оформлять разрешение на строительство.

«Бизнес вынужден прислушиваться и к людям, и к власти. Нам непросто, а порой невозможно исполнить желания всех участников процесса. Особенно когда нет системы и планов развития городской архитектуры. А их нет, мы в очередной раз сегодня в этом убедились. Желания градосовета совсем невыполнимы в нашем случае. Они не только требуют дополнительно инвестировать более 50 млн рублей, но и отодвинуть стройку на 1,5-2 года. Это убьет нас как бизнес», – прокомментировал Андрей Щукин, участвующий в разработке проекта дома.

Это может быть еще один прецедент, когда проект застройщика получает отрицательную оценку градосовета, но идет дальше. Подобная реакция была со стороны компании «Центрум», которая берется за перестройку ЦУМа. Причина в том, что это решение носит только рекомендательный характер. Институт градосовета переживает кризис. Однако, считают эксперты, он очень важен и требует настройки эффективной работы.

Согласно данным сервиса СПАРК, компания СЗ «СОК» зарегистрирована в июле 2020 года. Ее бенефициар (100% уставного капитала) – Константин Осинцев. Также он владеет 50% уставного капитала Торговой компании АЗПИ, которая на своем сайте представляется дистрибьютором Алтайского завода прецизионных изделий. Бенефициар и руководитель завода – Виктор Герман.

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